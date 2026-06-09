«Старт взрослой жизни»: 500 утят-крякв выпустили в водоемы Дмитровского округа

В понедельник, 8 июня, в Дмитровском округе состоялся выпуск полутысячи утят-крякв в местные водоемы. Птенцов вырастили в инкубаторе, который работает при Заповедном охотхозяйстве «Загорское». Это событие, как пояснила орнитолог, имеет большое значение для всей экосистемы региона. Подробности сообщил REGIONS.

В акции участвовали члены Дмитровского общества охотников и рыболовов, а также ветеринары — они предварительно осмотрели каждую птицу и подтвердили ее здоровье. Для птенцов, которым едва исполнился месяц, этот день стал стартом взрослой жизни. И они, к удивлению наблюдателей, оказались к ней подготовлены даже лучше ожидаемого.

Специалисты намерены и дальше следить за судьбой новоселов. Ближайший месяц за утятами будут наблюдать: эксперты оценят, насколько быстро они привыкают к дикой природе, какова выживаемость, и в случае необходимости помогут птенцам. Если этот этап пройдет гладко, птиц планируют расселить по другим прудам и озерам охотхозяйства — так популяция будет распределяться равномерно.

Орнитолог из Дмитрова Татьяна Якобчук напомнила: подобные выпуски утят — не разовая акция, а часть планомерной работы по сохранению биоразнообразия в Московской области. Кряква, по ее словам, считается ключевым звеном водных экосистем. Она контролирует численность насекомых, помогает распространять семена водных растений и служит пищей для хищных птиц. При этом из-за постоянного воздействия человека природа часто не успевает восстанавливаться сама, и тогда без искусственного пополнения популяции не обойтись.

«Наличие кормовой базы, укрытий от хищников и чистой воды критически важно для выживания молодняка. Именно поэтому специалисты продолжают мониторинг после выпуска — чтобы вовремя скорректировать стратегию, если что-то пойдет не так. Судя по первым наблюдениям, у этих утят есть все шансы стать полноправными жителями наших водоемов и внести вклад в восстановление природного баланса», — резюмировала Якобчук.

Ранее сообщалось, что первый олененок родился на ферме под Дмитровом в Подмосковье.