Стартовал сезон грибов: Памятка, как безопасно и эффективно ходить в лес

В регионах РФ начался сезон грибов. Чтобы поход в лес оставил только приятные впечатления, необходимо взять с собой ряд вещей, а также знать «грибные» правила, сообщает newkhakasiya.online .

Важно взять с собой все необходимое: нож, корзину (в ластиковых пакетах грибы быстро портятся и легко ломаются), заряженный телефон, портативное зарядное устройство, палку, спички, аптечку с самыми необходимыми медицинскими препаратами, навигатор, воду и продукты питания.

В старых грибах, которые переросли, накапливается много вредных веществ. Собирать растения лучше всего рано утром. Так они останутся долго свежими. Слишком молодые также могут быть опасными.

Вернувшись домой, в первую очередь необходимо перебрать грибы. Затем замочить их в соленой воде, чтобы истребить паразитов. Перед употреблением в пищу стоит обязательно обработать грибы термическим путем.

Собирать грибы можно только при полной уверенности, что человек разбирается в их разновидностях. Отравления с летальным исходом – не редкость для жителей РФ. Не рекомендовано собирать неизвестные сорта. У любого гриба должен быть красивый вид (без водянистости или трухлявости).