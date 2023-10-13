Статистика смертности на трассе Тюмени подтверждает ее название «дорога смерти»

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск, которая в народе называется «дорогой смерти», с января 2023 года погибло 40 человек, сообщает Megatyumen.ru . В прошлом году за девять месяцев погибло десять человек, то есть в четыре раза меньше, чем за аналогичный период времени нынешнего года.

Показатели нынешнего года превышают и по другим параметрам. Так, в 2022 году травмы вследствие ДТП на трассе получило 153 человека. В 2023 – 185 водителей и пассажиров. Аналогично и с количеством ДТП. В 2022 году произошло 98 аварий, а в нынешнем – 122.

Одним из самых страшных ДТП можно считать аварию, которая произошла 14 августа. В автомобиле «Инфинити» находилась семья из пяти человек: родители и пять детей. Водитель не справился с управлением и въехал в большегруз. От сильного удара машину разорвало на две части.

В тот день погибли супруги – 32-летний муж, который был за рулем, и 38-летняя жена. Также погибло три дочери супружеской пары (7, 9 и 12 лет). Сыновья попали в тяжелом состоянии в больницу (3 годика и 11 лет). Все с волнением следили за новостями о состоянии детей. Прогнозы были неутешительными. На данный момент известно, что ребята выжили.