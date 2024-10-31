Ставрополь отказался от масштабного празднования Нового года

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко проинформировал, что в городе в период новогодних праздников не будет проводиться масштабные гуляния, а на новогодних украшения мэрия решила сэкономить, сообщил newstracker.ru.

Мэр предупредил, что для жителей и гостей города организуют различные культурные мероприятия, где они смогут весело и интересно провести время. На площади Ленина откроется крытый ледовый каток. Здесь же разместится новогодний лес, на территории которого расположатся 34 ели. Мероприятия будут проходить в период всех новогодних праздников. Однако под запрет попали фейерверки, салюты и масштабные гуляния.

Город будет красиво декорирован к праздникам для поднятия настроения жителей. Однако мэрия решила в нынешнем году сэкономить и не покупать новых украшений. В планах незначительные работы — фигурки Деда Мороза и Снегурочки, установленные возле резиденции зимнего волшебника, обновят, а избу перекрасят.

Ранее сообщалось, что в Российском союзе туриндустрии назвали направления отдыха россиян на новогодних праздниках.