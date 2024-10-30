В Российском союзе туриндустрии назвали направления отдыха россиян на новогодних праздниках

До Нового года остается два месяца, тем не менее жители нашей страны уже сейчас планируют отдых на зимних каникулах. Первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, где российские путешественники проведут предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, список самых востребованных направлений внутреннего туризма в преддверии зимних каникул остается таким же, как и раньше, тем не менее в нем произошло перераспределение спроса: раньше по бронированиям лидировала столица, а сейчас она сместилась на второе место, уступив Краснодарскому краю. Третье место занимает северная столица. Кроме того, популярностью пользуются также Казань и Крым, Калининградская область, Великий Устюг и города Золотого кольца.

Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем распределение спроса среди лидеров может снова измениться, поскольку время еще есть. Тем не менее прогноз Минэкономразвития России в 91 млн путешественников за текущий год будет выполнен. В прошлом году было 78 млн человек. Ключевой тенденцией внутрироссийского туризма на данный момент является то, что люди не отказываются от поездок и даже наращивают туристическую активность.

По его мнению, однако внешний туризм еще не восстановился на доковидный уровень, как внутренний, тем не менее до 70% от этого объема уже есть. По направлениям в основном традиционно Турция, Египет, ОАЭ, Юго-Восточная Азия - Таиланд, Китай, Мальдивы.

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