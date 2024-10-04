Ставрополец жил 23 года в Крыму без документов из-за совершенного убийства

В Краснодарском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 23-летней давности, сообщил newstracker.ru со ссылкой на СУ СК по Ставрополью.

Следствие считает, что в январе 2001 года мужчина ворвался в дом к 74-летней женщине. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес множественные удары в область шеи при помощи осколка от стекла. Женщина погибла от полученных ранений. Нападавший покинул место преступления. Инцидент произошел в селе Кочубеевском Ставропольского края. Мотив убийства не сообщается.

Мужчина переехал в Крым, где жил без документов. Он представлялся чужим именем. В настоящее время ему 48 лет. От полиции подозреваемый скрывался 23 года. Был задержан в Краснодарском крае. Расследование по делу завершено. Мужчина содействовал следствию. Материала дела с большой доказательной базой переданы в суд. Срок наказания может достигнуть 15 лет лишения свободы.

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