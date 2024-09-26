Раскрыты новые детали дела о похищении и убийстве бизнесвумен под Саратовом

Алешникову похитили во дворе собственного дома. Искали бизнесвумен двое суток, пока не нашли в лесополосе около жилой застройки. По данным канала, в рамках дела задержали троих: мужа погибшей, бывшего соседа Алексея Т. (вероятного любовника) и его жену. Источник в силовых структурах отметил, что мотивом убийства могла стать ревность на фоне тайного романа женщины с соседом.

Однако версия с любовным треугольником все больше подвергается сомнению. Супруга предпринимательницы могут выпустить на свободу.

Алексея Т. и его жену еще проверяют. Выяснилось, что мужчина ранее работал в правоохранительных органах, а свое дело открыл после увольнения. Последнее время занимал пост начальника службы безопасности на местном молочном комбинате.

«Он видный парень. У него был хороший огромный джип, думаю, девушки могли ухлестывать за ним. Возможна и версия о долгах убитой: клининговая компания Алешниковой могла работать на комбинате. Одно могу сказать точно: Алексей не способен на убийство. Интрижки, романы на стороне — да, но убить он не мог», — рассказал источник RT.

Супруга жертвы задержали «с целью раскрытия преступления», но обвинения никому не предъявляли.

Напомним, женщину похитили на улице Бульвар Роз в ночь на 23 сентября. Судя по камерам наблюдения, похитителей было несколько. Тело бизнесвумен нашли в лесополосе с ранением в области шеи возле ее машины. Транспорт прикрыли ветками и зеленым материалом. Долгов, врагов и каких-то серьезных проблем у саратовчанки не было.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался похитить ребенка из школы на юго-востоке Москвы.