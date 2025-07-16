Ставропольцы обеспокоены, что могут лишиться участков из-за ошибки чиновников

Свыше 200 ставропольских семей столкнулись с проблемой: в отношении россиян со стороны местных властей пришли иски с требованием вернуть муниципальные земли по причине самозахвата территорий. Горожане готовы предоставить все документы на права собственности, сообщил newstracker.ru.

По информации издания, жители готовы предоставить документы, подтверждающие право на владения. У каждой семьи собственная история. Некоторые россияне использовали средства, полученные в рамках материнского капитала. Другие за счет участия в разных программах считаются дольщиками. Например, они воспользовались возможностью проекта «Молодая семья».

По данным издания, люди обращают внимание на тот факт, что все их документы проходили ряд проверок. В противном случае им не позволили бы оформлять материнский капитал или участвовать в региональных проектах. Теперь их просят вернуть землю, за которую деньги уже выплачены. Жители призывают разобраться в ситуации. Они направили обращение в Следком и Генпрокуратуру.

«Почему из-за возможной халатности или непрофессионализма тех, кто проводил межевание и распределение участков, страдаем мы — простые жители. <...> Мы не можем отвечать и нести ответственность за тех, кто допустил эти ошибки, а теперь пытается их исправить за наш счет», — рассказали люди в обращении.

Ранее сообщалось, что на публичных слушаниях в Сургуте люди потребовали обещанную школу вместо домов.