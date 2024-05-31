Ставропольцы призвали рэпера Кулеша написать хит о бродячих собаках

Жители поселка Прикумское Ставропольского края обратились к минераловодскому рэперу Сергею Кулешу с просьбой написать хит о бродячих собаках, которые чуть не растерзали 13-летнего школьника, сообщает newstracker.ru .

Рэпер Сергей Кулеш — местный активист. Он пишет песни об актуальных проблемах региона. В них горожанин рассказывает о проблеме с дорожным покрытием, о накопившемся мусоре и о сломанных детских площадках. Песни получаются провокационными, зато они привлекают внимание местных властей. Сергей не раз становился гостем федеральных каналов.

Жители поселка Прикумское обратились к нему с просьбой написать песню о недавнем случае. Так, 13-летний школьник пошел играть в футбол. По дороге на него напали два агрессивных пса. Редакции предоставили фото, сделанное после того, как взрослым удалось отбить ребенка от собак.

Животные искусали школьника. С ран на ноге и руке текла кровь. Жители сообщили, что ранее собаки неоднократно нападали на взрослых. Администрация, как они утверждает, не реагирует. Написанный хит сможет привлечь внимание к проблеме. Люди боятся отпускать детей. В период летних каникул ребята хотят гулять. Сможет ли в следующий раз кто-то спасти их от атакующих собак — вот что беспокоит ставропольцев.

«Может, хоть «народная слава» заставит чиновников задуматься о безопасности детей. Ведь это просто чудо, что клыки не попали в вену. Зачем ждать беды», — возмущены жители.

Ранее мы сообщали, что в Кузбассе ночью стая собак атаковала припаркованный во дворе автомобиль: бампер отломали, шины прогрызли, оставили царапины.