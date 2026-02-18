Стереть в ноль: бывший чиновник из Кузбасса проиграл битву за отмену приговора

В Кузбассе поставили точку в громком деле бывшего высокопоставленного чиновника, который устроил цифровой погром на рабочем месте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Официальный представитель Мариинского городского суда проинформировал, что экс-руководитель местной инспекции пытался оспорить приговор во всех судебных инстанциях, но безуспешно — кассация подтвердила обвинительный вердикт. История берет начало в 2023 году, когда госслужащий несанкционированно проник в систему «Гостехнадзор Эксперт» и занялся там чисткой: менял учетные записи и безжалостно удалял критически важные данные.

В результате его действий более 35 жителей Кузбасса оказались на грани потери законных прав на управление техникой. В июле 2025 года суд первой инстанции приговорил его к трем годам ограничения свободы с двухлетним запретом на работу в госструктурах.

Осужденный и его адвокаты дошли до кассации, настаивая, что доступ к системе был служебным, а удаленная информация сохранилась на бумажных носителях, поэтому вреда якобы не причинено. Однако 8-й кассационный суд не согласился с такой аргументацией: служебный доступ не означает права уничтожать данные. Судьи указали, что чиновник сознательно превысил полномочия. В итоге жалобы отклонили, а приговор признали законным и справедливым.

