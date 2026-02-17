«Оправдание и призывы»: суд в Ростове отправил женщину за решетку на 6 лет за видео

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 59-летней жительнице Херсонской области Наталии Пушкаш. Как сообщили в пресс-службе суда, женщина признана виновной по уголовному делу и приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Основанием для уголовного преследования стали два видеоролика, опубликованных ею в интернете. Первое видео появилось 3 апреля 2023 года — оно было посвящено российскому военному корреспонденту, погибшему в результате теракта. Женщина сопроводила публикацию комментарием, в котором оправдывала произошедшее.

Второй эпизод датируется 24 августа того же года. Тогда Пушкаш разместила еще одно видео с комментарием, в котором призывала россиян и военнослужащих Вооруженных сил РФ сдаваться в плен, а также передавать военную технику за денежное вознаграждение со стороны Украины.

Оба действия были квалифицированы следствием как противоправные, что и повлекло за собой судебное разбирательство и назначение наказания в виде реального срока лишения свободы.