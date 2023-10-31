Стилист Филиппов рассказал о модных тенденциях в женских стрижках и цвете волос осенью

Стилист Никита Филиппов рассказал, какие стрижки и цвет волос считаются самыми модными в осеннем сезоне, а также, какая тенденция будет актуальной в преддверии Нового года, сообщает newsnn.ru .

С сентября по ноябрь модницы стараются окрашивать волосы в яркие цвета. Разнообразие осенней палитры передает людям особенное настроение, поэтому стилисты предлагают окрасить волосы в оттенки красного: это может быть медный цвет или ало-красный.

Фото: [ Никита Филиппов ] Фото: [ Никита Филиппов ]

Длина волос - индивидуальный выбор женщины. Чаще всего предпочитают оставлять волосы длиною до лопаток и по плечи.

«Формы причесок варьируются от коротких пикси до самых длинных», - рассказывает стилист Никита Филиппов

В нынешнем сезоне особенно востребованы теплые тона, отметил эксперт. В преддверии Нового года не каждая женщина будет кардинально менять образ. В моду войдет блонд и все его проявления. Особенно актуальным окрашиванием станет добавление ярких прядей на светлые волосы. Альтернативный вариант - выбор блонда в качестве основного цвета и добавление подтона.

Фото: [ Никита Филиппов ]

Относительно стрижек или длины волос предпочтения женщин накануне новогодних праздников спрогнозировать сложно. Весомое значение играет образ жизни, дресс-код, который разрешен на работе. Иногда определяющим фактором становится просто особенный вайб.

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