Мастер барбершопа рассказал о модных мужских стрижках и особенностях ухода за ними

Мастер назвал самую популярную стрижку мужчин, которая не теряет актуальности и в нынешнем осеннем сезоне, - кроп. Волосы сбоку делают достаточно короткими, а вот сверху оставляют волосы более длинные. Прическа отличается практичностью, потому что не требует специальной укладки.

Стрижка шторки востребованная среди молодых людей. Она может занять второе место в рейтинге популярных причесок. У стрижки есть разновидности, но принцип един: удлиненные волосы доходят до уровня глаз. Образуется своеобразная шторка.

Мастер Иван Еременко отмечает, что просто помыть голову и расчесть волосы не выйдет. Важно обязательно высушивать их феном, укладывать. Это стоит учитывать при выборе стрижки.

Третье место модных стрижек занимает флоп. Мастер отмечает, что прическа не будет доставлять столько хлопот, как шторки, но также требует укладки. Единственное, что уход намного проще: укороченные волосы легко высушить и придать им форму.

«Прическу предпочитают люди, от 30-и лет. Как правило, многие ростовские чиновники и предприниматели выбирают флоп. Но эта стрижка требует хоть и не сложной, но каждодневной укладки», — уточняет мастер барбершопа.

Экзекьютив – еще одна модная стрижка. Укороченные волосы снизу и немного удлиненные сверху в сочетании с выбритым пробором – такая стрижка выглядит стильно. Не требует профессионального ухода.

Кнот замыкает перечень модных стрижек. Позволяет продемонстрировать свою креативность. Волосы собирают в небольшой пучок. Нижняя часть волос коротко подстрижена. Выглядит стильно, но не все готовы решиться на такой эксперимент.

Ранее эксперты рассказали о модных тенденциях в маникюре нынешней осенью.