Стилист Гуляев назвал самые подходящие наряды для встречи Нового года

Стилист Гуляев рекомендует выбирать приталенные наряды с правильным и красивым кроем. Вечернее платье должно подчеркивать фигуру.

«Не храните одежду годами в шкафу. Жизнь очень быстро проходит, а мода меняется», — отметил стилист Гуляев.

Эксперт рекомендует не выбирать наряды цветов, которые ассоциируются с елкой. Игорь Гуляев считает, что праздничный образ гармонично дополнят аксессуары зеленого цвета. Для одежды подойдут все природные оттенки.

Грядущий год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Символ 2025 года, по мнению стилиста, не любит слишком яркие и вызывающие оттенки. Добавить уникальности наряду эксперт рекомендует при помощи пайеток и блеска.

«Натуральные ткани и шелк, немного напоминающие змеиную кожу, точно принесут удачу», – заявил стилист.

Стилист Гуляев считает, что наряд лучше выбирать под свое настроение. Не стоит встречать Новый год в куртках и плащах из питона. Эксперт отметил, что акцентировать внимание важно также на декоре помещения для празднования. На столе можно разместить тематические аксессуары с символом года, а для драпировки выбрать зеленые оттенки.

«На столе должно быть изобилие, потому что как встретишь Новый год, так и проведешь», – считает стилист популярных российских артистов Игорь Гуляев.

Ранее сообщалось, что тренд-аналитик Каравайцева дала рекомендации по выбору наряда для празднования Нового 2025 года.