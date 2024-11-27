Тренд-аналитик Каравайцева рассказала, какой наряд выбрать для празднования Нового года
Тренд-аналитик Каравайцева рассказала, в чем встречать Новый год 2025
Фото: [Медиасток.рф]
Тренд-аналитик Юлия Каравайцева поделилась рекомендациями, какой наряд выбрать для празднования Нового 2025 года, сообщил 56orb.ru.
При выборе тканей для праздничного наряда эксперт советует обращать внимание на бархат, атлас или сатин. Материалы красиво переливаются и струятся. Длина может быть любой. Что касается силуэтов, то в тренде облегающие и приталенные. Юлия Каравайцева также рекомендует выбирать платья с драпировками.
«Пайеток в этом году в новогодних коллекциях брендов чуть меньше, но все-таки почему бы не сверкать как брызги шампанского в эту ночь», — подчеркнула 56orb.ru стилист Каравайцева.
Тренд-аналитик Каравайцева рассказала, что модными в этом сезоне считаются корсеты. Эксперт предлагает выбирать либо платья с корсетами, либо отдельно корсеты. Корсетные платья предпочтительнее в классических оттенках — темно-зеленом, черном, коричневом или винном.
Корсет как отдельный наряд, по мнению стилиста, лучше сочетать со свободными брюками или с юбкой длины миди. Стилист призвала ориентироваться на то, в чем девушке будет комфортно. По ее мнению, корсет — надежный помощник в скрытии многих недостатков фигуры.
«В случае непреодолимого желания комфорта в этот вечер предлагаю выбрать мягкий трикотажный костюм, в котором вам будет уютно, и добавить к нему украшений — нити жемчуга и подходящие небольшие серьги», — рассказала стилист.
Тренд-аналитик Каравайцева считает, что выбор обуви зависит от подобранного наряда. Если он более спокойный и повседневный, то лучше отдать предпочтение праздничной обуви со стразами и бантами. Самодостаточный наряд требует более простой обуви. Например, лодочки, босоножки с тонкими ремешками, балетки из лаковой кожи.
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