Тренд-аналитик Каравайцева рассказала, какой наряд выбрать для празднования Нового года

При выборе тканей для праздничного наряда эксперт советует обращать внимание на бархат, атлас или сатин. Материалы красиво переливаются и струятся. Длина может быть любой. Что касается силуэтов, то в тренде облегающие и приталенные. Юлия Каравайцева также рекомендует выбирать платья с драпировками.

«Пайеток в этом году в новогодних коллекциях брендов чуть меньше, но все-таки почему бы не сверкать как брызги шампанского в эту ночь», — подчеркнула 56orb.ru стилист Каравайцева.

Тренд-аналитик Каравайцева рассказала, что модными в этом сезоне считаются корсеты. Эксперт предлагает выбирать либо платья с корсетами, либо отдельно корсеты. Корсетные платья предпочтительнее в классических оттенках — темно-зеленом, черном, коричневом или винном.

Корсет как отдельный наряд, по мнению стилиста, лучше сочетать со свободными брюками или с юбкой длины миди. Стилист призвала ориентироваться на то, в чем девушке будет комфортно. По ее мнению, корсет — надежный помощник в скрытии многих недостатков фигуры.

«В случае непреодолимого желания комфорта в этот вечер предлагаю выбрать мягкий трикотажный костюм, в котором вам будет уютно, и добавить к нему украшений — нити жемчуга и подходящие небольшие серьги», — рассказала стилист.

Тренд-аналитик Каравайцева считает, что выбор обуви зависит от подобранного наряда. Если он более спокойный и повседневный, то лучше отдать предпочтение праздничной обуви со стразами и бантами. Самодостаточный наряд требует более простой обуви. Например, лодочки, босоножки с тонкими ремешками, балетки из лаковой кожи.

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