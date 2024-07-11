Стилист Зарубова призвала отказаться от свадебного платья белого цвета

Стилист Наталья Зарубова призвала игнорировать тренды свадебных платьев и ориентироваться исключительно на типе фигуры, сообщает rostovgazeta.ru . Под запретом также белый цвет наряда.

Стилист Наталья Зарубова считает, что платье должно украшать невесту и выражать достоинства ее фигуры. Высоким девушкам с фигурой типа «песочные часы» идеально подойдет платье-рыбка. Невесты plus size при помощи наряда классического А-силуэта акцентируют внимание на талии.

«Свадебное платье должно быть не просто модным, оно должно подчеркивать достоинства невесты», — уверена стилист.

Стилист Зарубова рекомендует отказаться от белых платьев. На фото наряд будет отливаться голубоватым оттенком. Альтернативные варианты — жемчужный или молочный.

Консультант одного из ростовских свадебных салонов Алина Мицурина отметила важность выбора такого платья, которое соответствует тематике торжества. В банкетном зале с декоративной подсветкой невеста будет выглядеть шикарно в платье из атласа, крепа или мерцающей органзы.

Если мероприятие состоится на свежем воздухе, отдать предпочтение стоит фатину, органзе, сатину, шелку. Дополнительный бонус — ткань красиво развевается на ветру, создавая воздушный нежный образ. Стилист Зарубова добавила, что на природе длинное платье вызовет дискомфорт.

Консультант одного из свадебных салонов в центре Ростова Маргарита Ситчикова рассказала, что современные невесты предпочитают покупать два платья: длинное или пышное для торжественной части, стильное и удобное для дальнейшего торжества.

Поиски наряда необходимо начинать за четыре месяца до дня бракосочетания.

«В процессе поиска платья невеста может понять, что ни одно из платьев ей не подходит. Тогда нужно заложить время на пошив, заказ или глобальную переделку платья», — пояснила RostovGazeta Наталья Зарубова.

Ранее экстрасенс Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему нельзя брать свадебные платья напрокат.