Телеведущая Дейнега съела в самолете котлету с острым куском пластика

Телеведущая Милена Дейнега увидела кусок пластика в котлете, которую ей предложили на обед в самолете, она сильно порезала десну и едва не лишилась зуба. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что она вместе с супругом возвращалась со съемок тревел-шоу «Путь к себе» из Северной Осетии. По словам Дейнеги, она попыталась выяснить у стюардессы, каким образом кусок пластика оказался в котлете, на это ей ответили, что такое случается, и в качестве извинения предложили кофе.

В конечном итоге шокированная телеведущая планирует написать жалобу на авиакомпанию S7, накормившей ее котлетой с пластиком.