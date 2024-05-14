Стоимость платных родов в государственных больницах Казани начинается от 20 тыс рублей

Интернет-портал KazanFirst рассказал, какими правами наделены беременные женщины при выборе роддома в России, а также предоставил цены на услугу в частных и государственных больницах Казани и Татарстана.

Россиянки вправе выбирать любую больницу, в которую могут обратиться в день родов. Значение не имеет, прикреплена ли женщина к ней по месту жительства или нет.

Роды по полису ОМС

Роженица вправе воспользоваться полисом ОМС. Это позволит ей родить в выбранной больнице, самостоятельно выбрать оптимальный метод родоразрешения и находиться до выписки с малышом в одной палате. Все услуги женщине оказывают бесплатно.

Платные роды в частных клиниках

Женщина вправе обратиться в частную клинику. Тогда за роды необходимо платить. Услуга особенно востребована среди тех женщин, кто рожает в первый раз. Роженица оплачивает услуги, в которые входит питание, пребывание родственников в палате с мамой и малышом. Женщине не приходится заранее приобретать вещи для новорожденного и подгузники. В палате есть все необходимое.

«Ценник самого дешевого договора начинается от 170 тысяч рублей. Дороже будет, если в животе не один ребенок — за близнецов придется заплатить 190 тысяч. Кесарево сечение будет стоить 200 тысяч рублей», — KazanFirst называет цены, актуальные в Казани.

При желании женщина может выбрать халяльные роды. Услугу предоставляет частный роддом в Татарстане. Она востребована среди мусульман. Роженице не дадут препарат, в котором содержится спирт. Роды будут принимать исключительно медики женского пола.

Государственный роддом с частичной оплатой услуг

Государственные роддома практикуют платные роды. В РКБ родить можно за 100 тысяч рублей. Женщина вправе выбирать метод родоразрешения. В больницах республики можно заключить договор на оказание услуги минимум за 20 тысяч рублей. Практикуется и другой способ оплаты, когда семья отдает доктору меньшую сумму, но не подписывает официально контракт.

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