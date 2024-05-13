Подмосковные врачи помогли 35-летней женщине стать мамой в десятый раз

Врачи Щелковского перинатального центра приняли роды у 35-летней женщины, которая стала мамой в десятый раз, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как рассказал заведующий родовым отделением Геннадий Семенихин, у женщины это уже восьмая беременность, но ребенок — десятый по счету. В семье воспитываются две пары двойняшек.

Роды прошли без осложнений. На свет появился здоровый мальчик весом более четырех килограммов и ростом пятьдесят пять сантиметров.

В настоящее время мама и малыш готовятся к выписке.

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