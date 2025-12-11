Стоит ли превращать кухню в операционную: мыть или не мыть магазинные упаковки?

В онлайн‑пространстве не утихают дискуссии: стоит ли подвергать санитарной обработке упаковки покупных продуктов? Своим профессиональным взглядом на ситуацию с REGIONS поделилась Эвелина Махмудова — врач‑терапевт из подмосковной клиники.

Специалист подчеркивает: важно не впадать в крайности. Стремление превратить обычное жилье в подобие стерильного операционного блока — избыточно и неоправданно. Ключевая задача заключается не в тотальной ликвидации микроорганизмов, а в разумном сокращении их численности. Это особенно актуально для домохозяйств, где проживают дошкольники, люди преклонного возраста, лица с пониженным иммунным статусом.

«Давайте разберемся. Мытье упаковок — это, конечно, не признак психоза, а, в первую очередь, вопрос базовой бытовой гигиены. Магазинная упаковка проходит долгий путь: от производства через склады и транспорт до полки, где ее берут в руки другие покупатели. На поверхности могут оседать пыль, микробы и вирусы», — объясняет Эвелина Махмудова.

Эксперт настаивает на взвешенном подходе к гигиене. Нет объективных оснований для того, чтобы скрупулезно отмывать моющими средствами каждую единицу складского запаса, например, упаковки круп или консервные банки, предназначенные для длительного хранения.

«Достаточно простых и быстрых мер. Не нужно замачивать покупки в хлорке. Протрите внешнюю поверхность коробки, банки или бутылки влажной салфеткой с антисептиком или тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Или просто помойте руки после того, как разобрали все пакеты, но еще не начали готовить или есть», — уточняет терапевт.

Для отдельных категорий продуктов (например, хлебобулочных изделий или сырной продукции) рациональнее применять альтернативный метод — так называемую технику «чистой тарелки». Ее суть проста: содержимое фабричной упаковки перекладывается в предварительно очищенную домашнюю емкость. Это позволяет минимизировать контакт пищи с потенциальными загрязнителями, не прибегая к избыточной водной обработке.

