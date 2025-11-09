Роспотребнадзор напомнил, по каким признакам можно распознать ботулизм

Фото: [ Приемное отделение Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

В Москве зафиксированы шесть случаев отравления ботулизмом. Все пострадавшие употребляли домашние соленья собственного приготовления, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, передает РИА Новости.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве уточнили, что заболевание может развиваться постепенно, начиная с общей слабости, головной боли, двоения в глазах и сухости во рту. Позднее возможны тошнота, рвота, затруднение глотания и дыхания, а также запор из-за нарушения работы кишечника.

Специалисты напомнили, что при появлении подобных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Врачи подчеркнули, что ботулизм может привести к тяжелым осложнениям, если лечение начато поздно.

Также в ведомстве порекомендовали соблюдать правила гигиены при заготовке овощей, использовать стерильные банки и крышки, тщательно мыть руки и продукты, а хранить готовые консервы — только при рекомендованных температурах. Если после употребления одинаковых домашних консервов у кого-то появились симптомы отравления, необходимо сохранить оставшиеся продукты и сообщить об этом в местное управление Роспотребнадзора для лабораторного анализа.

Ранее сообщалось, что шансы на выздоровление семьи от ботулизма из Москвы зависят от ложки.