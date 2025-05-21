Стоял обнаженным у окна своей квартиры: жителю Кузбасса назначили штраф

В Новокузнецке местному жителю назначили штраф за то, что он стоял возле окна своей квартиры в обнаженном виде, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе ГУ МВД Кузбасса рассказали, что узнали об инциденте в ходе мониторинга соцсетей. Предполагается, что мужчину, стоящего у окна обнаженным, сфотографировали очевидцы. Они выложили фото в соцсети.

По информации пресс-службы, участковые отдела полиции «Центральный» провели проверку. Они установили личность мужчины. Им оказался 51-летний местный житель. Горожанина задержали. Он признал вину. Действия жильца многоквартирного дома оценили как мелкое хулиганство. В рамках административного дела суд назначил штраф в размере 1 тыс. руб.

«Если вы стояли и вас видели люди — это подходит под статью о „мелком хулиганстве“ 20.1 КоАП РФ», — объяснили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что благодаря фотографиям обнаженной любовницы одного из боевиков ВСУ кибероперации РФ удалось раскрыть расположение бригады «Фурия» в зоне СВО.