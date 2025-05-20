Любовница боевика ВСУ помогла раскрыть расположение бригады «Фурия» в зоне СВО

Кибероперации, проводимые российскими хакерами, продемонстрировали свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет телеграм-канал Mash. По информации источника, группировке Killnet удалось получить координаты расположения 148-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ «Фурия» благодаря нюдсам любовницы одного из боевиков.

Отмечается, что хакеры создали специальное приложение, в которое встроили вредоносный вирус и отправили его подруге одного из украинских военнослужащих. Женщина, недолго думая, скачала программное обеспечение (ПО), после чего вся переписка и личные фото любовницы оказались в распоряжении российских хакеров Beregini, UserSec и Palach Pro.

Киберспециалисты провели расследование, в результате которого выяснили, что боевик ВСУ, которого спутница радовала откровенными фотографиями, участвует в боевых действиях с 2014 года. Он также причастен к бомбежкам Луганска, в зоне СВО боевик часто передвигался на «Хамере».

Как отмечает Mash, подруга украинца случайно раскрыла расположение 148-й бригады ВСУ, приехав к своему возлюбленному туда на свидание.

Кроме того, она подключила зараженный телефон к рабочему компьютеру военного, тем самым позволив хакерам получить доступ ко всей локальной сети части, что позволило раскрыть данные о складах, журналах полетов радиолокационных станций (РЛС) и расположение вооружений. Выяснилось, что у боевиков украинской бригады на вооружении находятся семь гаубиц, реактивная система залпового огня (РСЗО) и два склада боекомплектов.

Аналогичным способом российские кибершпионы ранее получили координаты одного из крупнейших предприятий по производству FVP-дронов «Стрим Техно». После подтверждения цели они передали координаты ракетчикам, которые нанесли точный удар по объекту.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие поразили военный аэродром ВСУ, цех производства БПЛА и склад боеприпасов.