Стоп панике: «бубенцы» на ели в Наро-Фоминске вместо звезды вызвали жесткую критику горожан

Местные жители Наро-Фоминска обсуждают украшение новогодней ели, которое у многих вызывает критику. Фурор произвели шары, прикрепленные к верхушке новогоднего символа праздника. REGIONS обратился за комментарием в пресс-службу администрации городского округа.

По информации издания, в городе установили живую ель. На данный момент ее украшает небольшое количество игрушек. На фоне большого дерева они просто теряются. Привычной звезды в этом году горожане не заметили. Вместо нее появилась композиция из нескольких шаров, которую горожане иронично окрестили «бубенцами».

Критику вызвало также отсутствие игрушек, которые юные жители мастерили специально для украшения главной ели. Ребята проявляли творческие способности на различных занятиях.

«Да и в целом елка выглядит бедно, особенно верхушка из шаров. Такое впечатление, что ее оформили наспех», — рассказала жительница города Мария Афонина.

В пресс-службе администрации городского округа проинформировали, что специалисты постепенно украшают елку. Иногда они не могут выполнять работы по причине плохих погодных условий. Значение имеют и технические возможности. Нынешний декор — не финальный, а лишь промежуточный этап работы. Запланированные ранее сроки не нарушены.

«Финальный вид новогодний символ примет до конца этой недели», — прокомментировали REGIONS в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что ростовчане назвали новогодний декор города «убожеством».