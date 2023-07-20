Сторонника «Свобода России»* отправили на два месяца под стражу

Сторонника террористической организации Легион «Свобода России»* Сергея Новикова, которого обвиняют в подготовке поджога военной техники РФ, отправили на два месяца под стражу, информирует интернет-портал KazanFirst .

Сергей Новиков признал свою вину. За реализацию задуманного ему должны были заплатить. Сначала 29-летний мужчина сообщил, что его могли заплатить 800 тысяч рублей. Позже изменил показания, уверяя, что за работу получил бы 25 тысяч рублей. Подсудимый безработный и имеет судимости. В заключении под стражей он будет находиться до 18 сентября.

Известно, что подсудимый готовился к поджогу. Об этом ранее сообщало издание KazanFirst. Правоохранительные органы на территории Казанского высшего танкового командного училища нашли спрятанные 17 бутылок с керосином. После проведения следственных действий было принято решение о проведении обыска в квартире Сергея Новикова. В помещении нашли различные взрывоопасные предметы: фейерверки, специальные смеси, аккумуляторы. Также в квартире были подготовлены системы сброса для дронов в количестве 10 штук.

Легион, к которому относит себя Сергей Новиков, был создан в 2022 году. Главная его задача – организация диверсий на территории РФ.

*Организация признана террористической и ее деятельность запрещена в России