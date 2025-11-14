«Страх и потеря контроля»: психолог объяснила поведение жительницы Балашихи в местном парке

Жительница микрорайона Балашихи Марина рассказала, что в парке увидела мобильный телефон. Женщина призналась, что не рискнула взять чужую вещь, чтобы вернуть ее собственнику. После ЧП в Красногорске, где 9-летнему школьнику ампутировали нескольких пальцев руки, появляется страх. Психолог, немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в беседе с REGIONS прокомментировала реакцию жительницы.

Эксперт отметила, что сообщения о ЧП или терактах одинаково влияют практически на всех людей. Они испытывают страх, тревогу, чувство потери контроля и безопасности. Другие реакции могут проявляться у непосредственных участников инцидентов.

«Страх и потеря контроля — это базовые эмоции, которые испытывает человек после сообщений о терактах и ЧП. Ощущение неизвестности, растерянность и понимание, что „от меня ничего не зависит“ — это нормальная реакция в таких ситуациях», — рассказала REGIONS Гринвальд.

По информации специалиста, постепенно психика адаптируется. Защитные реакции активируются: человек более спокойно воспринимает подобные новости. Марина Гринвальд высказала мнение, что в последнее время часто происходят разные непредвиденные ситуации. Их активно освещают в СМИ. Гражданам важно уметь правильно реагировать на них: рекомендовано не паниковать, а делать выводы. Например, решить, как можно повысить безопасность в своей семье, стать более бдительным и внимательным, не игнорировать советы правоохранительных органов.

Ранее спасатель Лапин предупредил, что преступники часто маскируют взрывчатку под игрушки и конфеты.