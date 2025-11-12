Банки от энергетиков, конфеты, старые смартфоны: после трагедии в Подмосковье эксперт называл опасные предметы

Руководитель группы экстренного реагирования спасательной службы Александр Лапин после трагедии с 10-летним школьником в Красногорске в беседе с REGIONS рассказал , какие предметы не стоит трогать на улице.

По информации издания, неизвестные лица положили на улице Красногорска взрывное устройство, замаскированное денежной купюрой номиналом 10 руб. 10-летний школьник поднял деньги, чем активировал работу устройства. Мальчика госпитализировали. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Эксперт Александр Лапин рассказал, что бдительность стоит проявлять при обнаружении таких предметов, которые максимально привлекают внимание. Например, блестят, содержат прикрепленные деньги или яркие этикетки. Эксперт призвал не прикасаться к таким предметам, не отрывать от них этикетки, не пинать. В первую очередь стоит занять безопасную дистанцию — минимум 50 метров от места находки. Сразу рекомендовано обратиться в полицию по номеру 112.

«Нередко взрывные устройства преступники маскируют под детские игрушки, старые смартфоны, зарядные устройства, банки от энергетиков и даже конфеты», — пояснил спасатель.

Экстренные службы призвали жителей Дмитровского округа быть предельно бдительными. Родителям рекомендовано провести с детьми профилактические беседы.

Ранее сообщалось, что дело о покушении на убийство ребенка взяли на контроль в Красногорске.