«Страна в нищете живет»: Эксперты оценили инициативу Госдумы бесплатно раздавать продукты

Депутаты Госдумы рассматривают возможность создания социальных полок в магазинах для пенсионеров, на которых будут выложены продукты с истекающим сроком годности. Эксперты из области медицины негативно отреагировали на подобное решение, сообщает newizv.ru .

«А почему только пенсионерам? У нас почти вся страна в нищете живёт», - пишет пользователь социальной сети из Челябинска Наталья Меньшова

Депутат Яна Лантратова считает, что подобная инициатива – правильное решение. Многие пожилые люди испытывают финансовые проблемы. Никто не говорит, что пропавшие продукты будут предлагать пенсионерам. Речь идет именно о тех товарах, у которых подходит к финальной дате срок годности.

С одной стороны, предложение, действительно, разумное. В России огромное количество товаров пропадает. Владельцы магазинов обязаны эти продукты утилизировать, что негативно отражается на эклогии регионов.

С другой стороны, пользы для пенсионеров от продуктов, у которых заканчивается срок годности, нет. Так, онколог Максим Рыков рассказал, что чем дольше продукты лежат, тем меньше в них остается витаминов и других полезных компонентов. Исключение – колбасы, которые за счет большого количества содержания соли могут храниться достаточно долго без вреда для человека.

Доктор медицинских наук Денис Иванов солидарен с коллегой.

«Конечно, все это приведет к росту числа желудочно-кишечных заболеваний. Будут отравления, диарея и сопутствующие этому неприятности. Будут и госпитализации после этого, но в этом хоть какой-то плюс, потому что в стационаре трехразовое питание. Но, с другой стороны, если человеку нечего есть вообще и он голодает, это хоть что-то», – считает доктор медицинских наук, профессор Денис Иванов

Эксперт Иванов уверен, что в любом случае правительство виновато в том, что необходимо создавать социальные полки. Если пенсионеры голодают и это признают на высшем руководящем уровне, то это большая проблема. Если производят большое количество ненужных продуктов, то снова вопрос, зачем так делать, а также как это отражается на экономике страны.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на инициативу Госдумы.