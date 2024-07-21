Источник в правоохранительных органах рассказал « Стране », что на Украине продолжаются поджоги автомобилей военных.

Один из недавних инцидентов произошел вечером 20 июля в столице Украины. Автомобиль марки Nissan подожгли в Оболонском районе в 19:00.Машину удалось потушить через полчаса после возгорания. Она принадлежит военному ВСУ. Никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения. Возбуждено уголовное дело.

«По данному факту открыто уголовное дело по статье о препятствовании ВСУ», — сообщает «Страна.ua».

Поджог автомобилей военных на Украине в последнее время стало частой практикой. Население таким образом выступает против насильственных мобилизационных методов. Особенно не любят на Украине представителей ТЦК, которые могут забрать мужчину с улицы или из транспорта сразу на СВО.

Нардеп Дмитрий Наталуха сообщил, что украинцы платят до 2 млрд долларов взяток в год. Деньги дают за то, чтобы избежать мобилизации. Данные подсчеты представитель партии «Слуга народа» считает одними из самых правдивых.

Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому неминуемое политическое самоубийство вне зависимости от того, какое решение он примет в течение ближайших нескольких месяцев.