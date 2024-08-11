В ночь на 11 августа в Днепропетровске (Днепр) и Одессе неизвестные подожгли автомобили, которые принадлежат военным, сообщил украинский Телеграм-канал «Политика Страны».

Автомобиль подожгли в Одессе. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. На момент их прибытия сгорела половина автомобиля. Подробности инцидента СМИ не предоставили.

Аналогичный случай произошел в Днепропетровске. Автомобиль был припаркован в районе одного из ЖК. Его подожгли также ночью. Регистрационные номера принадлежат Украине. В утреннее время были сделаны фото автомобиля, который получил серьезные повреждения.

На Украине не отрицают, что автомобили украинских военных поджигают сторонники России. Командир одного из подразделений сообщил, что в условиях военного времени дает устное распоряжение, что виновных в поджоге автомобиля можно расстреливать на месте без доказательства вины и без передачи информации сотрудникам правоохранительных органов. После ужесточения меры наказания поджоги продолжились.

Ранее сообщалось, что ВСУ ухудшили свое общее положение из-за атаки на Курскую область, цель которой — шантажировать не поддерживающие режим Зеленского страны Европы перекрытием газа.