Странные звуки под окнами: жители Солнечногорска обнаружили лису, орущую по ночам

В Солнечногорске местные жители бьют тревогу — по ночам в районе улицы Драгунского раздаются необычные звуки. Горожане предположили, что это животное. Их догадка подтвердилась: несколько человек не только слышали странные голоса, но и видели у озера возле жилых домов худую лису. По словам очевидцев, она выглядит истощенной и абсолютно не боится людей. Видеозапись с этими звуками жители передали в редакцию REGIONS.

«Соседи по улице Драгунского, может, кто знает, что за дикий зверь у нас завелся около недели назад? Прямо сейчас под окнами слышен хриплый лай. Уже не первый раз замечаю это, и всегда поздно вечером. Похоже, это лиса», — рассказала местная жительница Ольга.

Биолог Анастасия Зотина пояснила, что хриплые звуки, похожие на лай, — часть естественного поведения лисиц. Однако выход дикого животного в город и его бесстрашие перед людьми должны насторожить.

«Лисы обладают довольно разнообразным набором звуков. Их голос может напоминать хриплый собачий лай, кашель, короткие отрывистые крики или даже визг. Хриплый лай сам по себе не говорит о том, что животное больно или ведет себя агрессивно. Однако если лиса регулярно подходит близко к домам, не реагирует на людей, выглядит истощенной или имеет признаки заболевания, необходимо сообщить об этом специалистам и не пытаться приблизиться к ней», — добавила она.

Специалисты Министерства экологии Московской области напоминают: здоровые звери избегают человека. Если лиса появляется у домов, значит, в лесу ей не хватает корма, либо она больна. Чаще всего о бешенстве говорят такие симптомы: пена у рта, повышенное слюноотделение, неуверенная походка, помутневшие глаза и отекшая морда.

«Лисы часто страдают бешенством, которое ослабляет их природный страх перед человеком. Кроме того, животные могут переносить бруцеллез, лептоспироз, стригущий лишай и другие заболевания», — сообщили в ведомстве.

При случайной встрече нельзя делать резких движений, смотреть животному в глаза и пытаться его угостить, предупредили специалисты. Если лиса не уходит, нужно медленно пятиться назад, не поворачиваясь к ней спиной. Сообщить о появлении зверя в Солнечногорске можно по телефонам: горячая линия главы округа — 8 (800) 201-67-47, отдел сельского хозяйства — 8 (496) 263-13-30 или единый номер 112.

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