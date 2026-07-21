Змей сам в шоке: ползущий в подъезд уж перепугал жителей ЖК в Красногорске

В жилом комплексе «АРТ» в Красногорске субботняя прогулка превратилась в неожиданный зооквест. Местные жители обнаружили на пешеходной дорожке ужа. Пресмыкающееся перепугало прохожих, но, судя по всему, само оказалось в шоке не меньше, пишет REGIONS .

Гость из леса

На территории ЖК «АРТ» в Красногорске заметили необычного визитера. Уж выбрался на пешеходную дорожку, где в этот момент гуляли взрослые и дети. Очевидцы отметили, что змея вела себя мирно, агрессии не проявляла, но от шума и обилия людей явно стрессовала. Пресмыкающееся, судя по всему, само не ожидало оказаться в центре внимания.

Прохожие не растерялись и провели спасательную операцию. Ужа осторожно поместили в пакет и вынесли в ближайший лесопарк — подальше от домов и любопытных глаз.

Советы герпетолога

Ветеринарный герпетолог Елена Бузланова напомнила: ужи не ядовиты и для человека опасности не представляют. Но при встрече с ними важно сохранять спокойствие. Главное правило — не паниковать и не пытаться прогнать змею резкими движениями. Уж сам боится и постарается уползти при первой возможности.

Не стоит брать его голыми руками — это стресс для животного, к тому же испуганная змея может выделить пахучую жидкость или укусить. Укус не ядовит, но ранку лучше обработать антисептиком. Идеальный вариант — накрыть ужа плотной тканью, поместить в коробку и отнести в ближайшую зеленую зону, где он сможет найти укрытие. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское, но в случае со змеями лучше все же рисковать по минимуму.