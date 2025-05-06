Страны Балтии намерены подписать меморандум об общей эвакуации населения

Страны Балтии собираются подписать меморандум о сотрудничестве в сфере гражданской безопасности, сообщил RuBaltic.Ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, договор могут подписать в июне. В Министерстве внутренних дел Литвы допустили, что к меморандуму может присоединиться Польша. Цель договора — составить алгоритм действий в случае необходимости экстренной эвакуации населения. Значение не имеет, будет ли эвакуация проходить внутри одной из стран или же за ее пределами.

По информации СМИ, участники меморандума намерены согласовать общие действия, создание комиссий, которые будут контролировать ход решения любых проблем или обсуждения вопросов. Страны планируют оценить ресурсы и согласовать потенциальные маршруты. Все решения будут задокументированы.

В МИД Литвы сообщили, что на территории страны появятся объекты, где смогут в случае необходимости находиться граждане Литвы и жители соседних стран. В настоящее время эксперты оценивают существующую в муниципалитетах инфраструктуру коллективной защиты.

Ранее сообщалось, что антитеррористические учения провели в 1,5 тыс. образовательных учреждений Подмосковья.