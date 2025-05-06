Антитеррористические учения провели в 1,5 тыс. образовательных учреждений Подмосковья
В Подмосковье прошли всероссийские антитеррористические учения
Фото: [ГУРБ МО]
Всероссийские антитеррористические учения прошли в образовательных учреждениях Подмосковья. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Мероприятие прошло в 1,5 тыс. организаций образования. В нем приняли участие более 800 тыс. человек, в том числе школьники и преподаватели.
В рамках учений отработали порядок эвакуации, действия сотрудников школ и учащихся, охранников и правоохранителей в случае вооруженного нападения или обнаружения взрывного устройства.
Также были проверены технические системы школ. Особое внимание уделили порядку взаимодействия руководства учреждений образования с силовыми структурами.
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