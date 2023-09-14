Страсть, доброта, дружба: Цвет свадебного букета передает настроение молодоженов

Цвет свадебного букета имеет особенное значение, сообщает atas.info . В ЗАГСе Новосибирской области поделились секретами создания цветочной композиции, которая передаст настроение жениха и невесты, а также отразится на дальнейшем развитии отношений.

Компромиссный вариант – разноцветные букеты, в котором каждый цвет передает особенный вайб. При выборе однотонной композиции важно ориентироваться на следующие правила.

Традиционно красный цвет ассоциируется со страстью, поэтому букет такой палитры означает, что жених и невеста испытывают друг к другу яркие чувства.

Без оптимистического отношения к жизни в браке невозможно. Как и без дружеской поддержки друг друга. Такой посыл передает букет желтого цвета.

Спокойная и мирная жизнь – важные аспекты для создания крепкого брака. Букет синего цвета передает такие желания молодоженов.

Доброе отношение к друг к другу и невинная нежность позволяют сделать брак долгим и счастливым. Розовые цветы будут как нельзя кстати, если пара хочет передать друг другу именно такой посыл.