Страсть, доброта, дружба: Цвет свадебного букета передает настроение молодоженов
Фото: [©Владимир Вяткин/РИА Новости]
Цвет свадебного букета имеет особенное значение, сообщает atas.info. В ЗАГСе Новосибирской области поделились секретами создания цветочной композиции, которая передаст настроение жениха и невесты, а также отразится на дальнейшем развитии отношений.
Компромиссный вариант – разноцветные букеты, в котором каждый цвет передает особенный вайб. При выборе однотонной композиции важно ориентироваться на следующие правила.
Традиционно красный цвет ассоциируется со страстью, поэтому букет такой палитры означает, что жених и невеста испытывают друг к другу яркие чувства.
Без оптимистического отношения к жизни в браке невозможно. Как и без дружеской поддержки друг друга. Такой посыл передает букет желтого цвета.
Спокойная и мирная жизнь – важные аспекты для создания крепкого брака. Букет синего цвета передает такие желания молодоженов.
Доброе отношение к друг к другу и невинная нежность позволяют сделать брак долгим и счастливым. Розовые цветы будут как нельзя кстати, если пара хочет передать друг другу именно такой посыл.