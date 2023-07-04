Стрельба с балкона и поджог квартиры в Шахтах: появились подробности скандального дела

Майор полиции Наталья Курудимова оказалась в эпицентре событий, которые произошли в Шахтах Ростовской области. Сотрудница услышала звуки, похожие на выстрел, из многоэтажного дома, сообщает rostovgazeta.ru . Когда майор полиции добралась до места преступления, из подъезда в ужасе выбегали люди.

Выяснилось, что один из жителей дома начал стрелять из балкона своей квартиры. Никто из находившихся в соседних зданиях и на улице не пострадали. В это время в квартире стрелявшего мужчины начался пожар. Люди эвакуировались.

В момент возгорания началась детонация патронов, которые мужчина оставил в квартире. Майору удалось обезоружить мужчину, но от полученного ранения он скончался. На место приехали специализированные службы. Подробностями инцидента поделились в региональном УМВД.