Стрелок госпитализирован: житель Подольска разбирался с шумной компанией

Подольская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве местной жительницы, сообщил телеграм-канал прокуратуры Московской области.

В ведомстве сообщили, что конфликт произошел возле детской площадки, расположенной во дворе многоэтажного дома по улице Железнодорожная, в ночь на 23 апреля. К компании, состоящей из четырех человек, подошел местный житель. Он посчитал отдых людей слишком шумным и сделал им замечание.

«И произвел выстрел из предмета, конструктивно схожего с огнестрельным оружием, в воздух», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, участники компании пытались забрать у мужчины предмет, похожий на ружье. В этот момент мужчина произвел выстрел. 36-летняя женщина погибла до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В скором времени суд установит меру пресечения. Прокуратура настаивает на заключении под стражу.

Телеграм-канал Mash располагает информацией, что компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Молодые люди громко пели песни. 57-летний житель, который вышел разбираться с нарушителями общественного порядка, госпитализирован. Медики диагностировали у него перелом ребер. РЕН ТВ сообщил, что мужчина находится под охраной полиции.

«По нашим данным, он вышел на разборки с самодельным пистолетом-пулеметом с прикладом от винтовки „Винторез“», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что на станции московского метро произошла стрельба.