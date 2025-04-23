На станции московского метро произошла стрельба

Молодые люди обстреляли вагон в метро на станции «Рассказовка». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на столичное управление МВД.

Инцидент произошел на Солнцевской линии метрополитена. Несколько молодых людей, студенты колледжа, обстреляли поезд, когда он подъезжал на станцию «Рассказовка». Всю компанию установили и задержали для дальнейших разбирательств.

«В настоящее время они доставляются в отдел полиции», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, никто не пострадал. Инцидент не нарушил расписание поездов.

Ранее сообщалось, что в Дагестане два человека пострадали при перестрелке.