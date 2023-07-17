Стримерша Жади: инсценировочный спектакль для «лайков» или реальная агрессия к детям

В прямом эфире стримерша Жади унижала своего ребенка, сначала угрожая выгнать из квартиры, а после убить и закопать. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на угрозы и спустя сутки мать двоих детей поместили в СИЗО. Журналисты детально разобрались, была ли это реальная агрессия или инсценировочный спектакль для «хайпа», сообщает nashgorod.ru .

Пока женщина в СИЗО, ее дети находятся в реабилитационном центре. СМИ уверены, что судебное разбирательство будет долгим и интересным, потому что получило большой резонанс в социальных сетях. Дети обвиняемой могут дать показания в суде и это очень повлияет на ход истории. Вероятнее всего сторона защиты будет настаивать, что женщина не угрожала своему 12-летнему сыну по-настоящему, а лишь выполняла просьбу подписчиков для получения материального вознаграждения. После общения с Жади и ее семьей инсайдер «Нашего города» допускает, что это реально было сделано для «хайпа».

«И не исключено, что эта женщина также может получить условный срок. Безусловно, каждый случай нужно рассматривать отдельно, но если обвиняемая ранее не судима, имеет положительные характеристики и существенных и жестких доказательств против нее не будет, то она может также рассчитывать не условный срок», - считает адвокат Павел Руснаков

Оправдательный вердикт маловероятен. В настоящее время мать не лишена родительских прав. Источник близкий к правоохранительным органам рассказал изданию, что из-за быстрого принятия решения пойти на опережение и обезопасить детей, не было времени оформить необходимые документы.