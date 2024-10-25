Строительную фирму оштрафовали на 2,9 млн руб. из-за отсутствия ремонта в центре для сирот
В Югре подрядчик не выполнил ремонт в центре для сирот
Фото: [Медиасток.рф]
В прокуратуре Кузбасса проинформировали, что в Юрге оштрафовали коммерческую организацию за своевременное невыполнение ремонта в «Центре содействия семейному устройству детей «Радуга», в котором проживают дети-сироты, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Размер штрафа составил 2,9 млн руб. Выполненные работы составили 10% от общего объема. Сотрудники прокуратуры составили акт о нарушении заключенного с администрацией города договора. Юридическое лицо привлекли к ответственности.
Администрация заключила договор с другой строительной компанией. Специалисты проводили ремонт под контролем прокуратуры. В настоящее время капитальный ремонт помещений учреждения для детей-сирот завершен.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье до конца 2026 года построят пять государственных индустриальных парков, первый из которых откроют в 2025.