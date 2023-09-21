Строительство дома в Башкирии несколько лет вызывает споры между властями и жителями

В микрорайоне «Южный» города Уфы несколько лет подряд не могут завершить строительство многоэтажного дома, пишет издание « Mkset ».

Жители района уверены, что строительство многоэтажного дома негативно отразится на жизни горожан. Во-первых, в районе практически нет высоких зданий. К тому же люди напоминают, что согласно правилам региона, застройщики имеют право возводить здания не выше шести этажей. Это требование уже нарушено при строительстве многоэтажного дома.

Во-вторых, увеличится социальная нагрузка. Школы, детские сады и больницы района не рассчитаны на такое количество жителей. Местные власти проинформированы о проблеме, но практически ничего не могут сделать.

«Придумайте процедуры на Армавирской. Остановить не могу, но в рамках всех своих копыт, мозгов, рогов, всего, что у меня есть, я сделаю так, что они там строить не будут», - заявил глава Башкирии Радий Хабиров во время общения с мэром (на тот момент) Уфы Сергеем Грековым

Проблема в том, что застройщик постоянно обращается в суд. Органы иногда запрещают строительство, потом же снова разрешают. Позже появляются новые данные или жалобы и стройку временно замораживают. И вот так происходит на протяжении нескольких лет.

В городе появилось много активистов, которые отстаивают права жителей района. Иногда кто-то предпринимает против них неприятные действия. Например, один раз им прокололи шины.

Ранее стало известно о еще одном скандале с застройщиками. У пенсионерки из Перми застройщик отобрал землю, на которой начал строительство многоэтажного дома.