Строительство НТЦ в Сургуте: несоответствие данных и риск передачи квартир застройщику

В 2015 году в Сургуте сообщили о намерении строительства НТЦ - научного комплекса, на территории которого планируют построить университет, общежития для студентов и преподавателей, геномный центр и технопарк. Проектированием занимался Фонд научно-технологического развития Югры под управлением Ильи Кандакова, сообщает muksun.fm . Редакция проанализировала данные и пришла к выводу, что фонд больше заинтересован в жилищных постройках.

Причем нет гарантии того, что жилищные постройки буду переданы именно студентам и педагогам. Фонд в открытом доступе выложил для ознакомления данные о строительстве: сколько га выделено для конкретной застройки. Также есть табличка, в которой данные не всегда совпадают с той информацией, что указана в проекте. К такому мнению пришел корреспондент Muksun.fm.

Особенное беспокойство у редакции вызвал тот факт, что особое внимание в проекте уделено жилой застройке. Теоретически квартиры будут переданы студентам и преподавателям. Общественник Сергей Глинских отмечает, что нет информации о том, какие факультеты будут открыты в университете, сколько человек сможет обучаться и работать. Неясно, как тогда вели подсчет мест для проживания.

Еще одна особенность в том, что подрядчик имеет право отдать определенный процент квартир для заселения представителей университета, а остальные квартиры продавать по собственному усмотрению.

«Вот после 10 лет разработки концепции, можно узнать, а какое конкретно учебное заведение появится на территории НТЦ? Кого будут выпускать? Какие факультеты там будут? Кто будет работать? Ответов на эти вопросы нет и складывается впечатление, что НТЦ создают для чего угодно, кроме науки» — рассуждает общественник.

Если тендер на строительство выигрывает одна компания, а не несколько, то тогда она вправе самостоятельно распоряжаться, как поступать с квартирами. Muksun.fm будет продолжать следить, как развивается история с созданием научного центра.