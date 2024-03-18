Строительство самой большой базы НАТО в Европе началось в Румынии

В эфире Румынского телевидения проинформировали, что на территории Румынии началось масштабное расширение самой большой военной базы НАТО в Европе.

На территории Румынии находится 57-ая авиабаза ВВС «Михаил Когэлничану». Военный комплекс начали расширять. Телеканал отмечает, что после реконструкции он займет несколько тысяч гектаров (более 2,8 тыс. га). На постоянной основе здесь будут находиться американские военные.

На территории военного комплекса появятся новые объекты: диспетчерская вышка, современные взлетные полосы, система радиомаяка и радионавигации, ангары и авиасимулятор. Финансирование строительства обеспечивает румынское государство. Выделено $2,5 млрд.

Планируется, что военные смогут переезжать с семьями. На территории появится жилые помещения, школа, детский сад, больница, кинотеатр, магазины и ресторан. Издание Euronews сравнивает будущую военную базу с полноценным развитым городом. На территории разместятся около десяти тысяч военных НАТО и людей, которые будут обслуживать базу.

«Военно-воздушной базе в Михаил Когэлничану находится в данный момент около пяти тысяч военнослужащих, в основном американских солдат», — отмечает издание Euronews.

Базу введут в эксплуатацию в 2024 году. В южной части комплекса уже проходят масштабные строительные работы. В эфире телеканала сообщили, что власти приняли решение об укреплении военной базы из-за длительного вооруженного конфликта между Россией и Украиной вблизи государственной границы.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости создания санитарной зоны между Украиной и Россией. Причиной стали продолжительные обстрелы ВСУ мирных городов.