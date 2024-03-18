Путин заявил о создании санитарной зоны на приграничной с РФ территории Украины

Россия будет вынуждена создать на подконтрольных киевскому режиму территориях санитарную зону, в качестве обеспечения безопасности своих граждан, заявил выступая в своем предвыборном штабе в Гостинном дворе в Москве президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, эту необходимую меру, учитывая постоянные обстрелы приграничных территорий РФ боевиками ВСУ, исключать не стоит. Какова ее глубина будет в километрах, Путин не уточнил.

«Глубина ее будет такой, чтобы сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства», — подчеркнул Путин.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.