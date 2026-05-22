Строительство СПА-центра площадью 5 тыс. кв. м в Кемерове отменила администрация
В Кемерове не появится масштабный термальный СПА-центр, который планировали возвести в Рудничном районе. Как сообщалось в январе, объект должен был стать самым большим за Уралом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Согласно первоначальным планам, общая площадь комплекса достигала бы 5 тыс. кв.м. Внутри обещали разместить восемь видов саун и бань, просторный бассейн с водными аттракционами, еще один бассейн — под открытым небом, а также тренажерный зал и множество сопутствующих зон для отдыха. Стройку намечали начать в первых числах мая.
Однако редакция «Сибдепо» связалась с предпринимателем, который занимался реализацией этого проекта, и выяснила: планы кардинально изменились. По его словам, строительства не будет. Причина — отказ администрации города Кемерово.
«Не выдали разрешение на вырубку деревьев», — сообщил предприниматель.
Ранее сообщалось, что кемеровчане относятся к планам по благоустройству территории Красного озера скептически.