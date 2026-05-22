«Аль-Наср» Криштиану Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

«Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду, стал чемпионом Саудовской Аравии. В заключительном туре команда Криша разгромила занявший 16-е место «Дамак» (4:1), а сам Роналду отметился дублем.

«Аль-Наср» набрал 86 очков и на два балла опередил своего самого принципиального соперника — «Аль-Хиляль». Роналду стал третьим бомбардиром турнира с 28 мячами, больше у мексиканца Джулиана Киньонеса из «Аль-Кадисии» (33) и англичанина Айвена Тоуни из «Аль-Ахли» (32).

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года, но для него это первый серьезный трофей с клубом. Ранее была только победа в полуофициальном Кубке арабских чемпионов.

Теперь в активе 41-летнего португальца есть победы в четырех национальных чемпионатах. До этого он выигрывал Английскую премьер-лигу с «Манчестер Юнайтед», испанскую Ла Лигу с «Реалом» и итальянскую Серию А с «Ювентусом».

Ранее «Астон Вилла», которую возглавляет экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери, выиграла Лигу Европы.