Жильцов лишили права голоса: при снижении тарифов на ремонт многоквартирных домов

Запрет на экономию в ущерб качеству

В Российской Федерации планируют реформировать порядок начисления тарифов за обслуживание жилищного фонда. Специалист в сфере жилищно-коммунального хозяйства Павел Степура сообщил, что грядущие изменения нормативных актов зафиксируют обязательный ценовой минимум, опускаться ниже которого граждане будут не вправе.

На сегодняшний день федеральное законодательство регламентирует лишь конкретный состав необходимых работ в многоквартирных домах, оставляя формирование тарифов на усмотрение жильцов. В результате обслуживающие организации часто сталкиваются с дефицитом бюджета, так как владельцы квартир на общих голосованиях сознательно уменьшают финансирование. Из-за этого управляющие организации вынуждены урезать объем сервиса или жертвовать качеством выполняемых работ.

Борьба с нелегальным демпингом тарифов

Искусственное уменьшение цен на коммунальные услуги часто становится инструментом нечестной конкурентной борьбы со стороны коммерческих структур. Недобросовестные коммунальные конторы намеренно обещают жильцам экстремально низкую стоимость обслуживания с целью занять чужой объект управления.

Готовящийся правовой акт предоставит Министерству строительства и региональным администрациям полномочия по созданию единой методики исчисления минимальной платы за ремонт и содержание зданий. После принятия нововведений жильцы сохранят право голосовать за повышение взносов ради дополнительного благоустройства, однако уменьшить установленный государством базовый тариф они больше не смогут.

Переход к прозрачным отношениям с коммунальщиками

Павел Степура охарактеризовал разрабатываемую инициативу как крайне своевременный и конструктивный шаг. По его оценке, фиксированные ценовые лимиты гарантируют формирование экономически обоснованных расценок на рынке. Это позволит собственникам недвижимости иметь прозрачный инструмент контроля и на законных основаниях требовать от обслуживающих компаний стопроцентного исполнения взятых на себя обязательств.