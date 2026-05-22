КХЛ назвала самого ценного игрока Кубка Гагарина

В Кубке Гагарина Исаев провел 22 игры, одержал 16 побед, пропуская в среднем 1,7 шайбы и отражая 93,1%. Самым выдающимся показателем голкипера стали пять «сухих» матчей.

Исаева критиковали за неоднозначную серию с «Авангардом», где «Локомотив» «отскочил» в концовке шестого матча. Хоккеист рассказал, что ему трудно было сконцентрироваться, потому что в это время его супруга готовилась к родам. 2 мая у Исаева родился сын, и он смог полностью отдаться игре.

«Локомотив» во второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии ярославцы обыграли казанский «Ак Барс» в шести матчах. Решающую победу «Локомотив» добыл в Казани (3:2).