«Монреаль» с разгромной победы начал полуфинальную серию с «Каролиной»

Команды подошли к серии в разном тонусе. «Каролина» в двух первых раундах обыграла «Оттаву» и «Филадельфию» со счетом 4-0, «Монреаль» же серии с «Тампой» и «Баффало» завершил в семи матчах. «Харрикейнз» отдыхали 11 дней, и столь длительная пауза не пошла им на пользу.

«Каролина» открыла счет уже на первой минуте — Сет Джарвис отличился после комбинации с Андреем Свечниковым. Но еще в первом периоде «Монреаль» ответил голами Коула Кофилда, Филлипа Дано, Александра Тексье и Ивана Демидова. Россиянин забросил свою третью шайбу в плей-офф и набрал восьмой результативный балл — 8 (3+5).

Во втором периоде Эрик Робинсон подарил «Харрикейнз» надежду, но в заключительном игровом отрезке ее похоронил дубль Юрая Слафковски.

Второй матч серии также пройдет на площадке «Каролины» — 24 мая в Роли.

Ранее российский форвард Павел Дорофеев помог «Вегасу» повести в серии с «Колорадо».