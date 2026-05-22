«Каждый рейс — настоящий квест»: в Новокузнецке водители автобусов с нетерпением ждут перемен на улице Лесной

Как проинформировала Национальная Транспортная Ассоциация, запланированные работы имеют особое значение для двух автобусных маршрутов — №67 и №68. Именно они связывают между собой Вокзал и Листвяги, ежедневно перевозя сотни пассажиров.

Водители, которым каждый день приходится сталкиваться с разбитым асфальтом, с нетерпением ожидают завершения работ. Своими впечатлениями поделилась водитель одного из автобусов Татьяна Самохина. По ее словам, автобус проезжает более 16 километров по Листвянскому шоссе и улице Лесной, где дорожное покрытие было сильно повреждено. Она утверждает, что нынешнее состояние трассы давно требует вмешательства.

«Каждый рейс до Листвягов и в обратном направлении — настоящий квест», — поделилась водитель одного из автобусов Татьяна Самохина.

Пассажирам, в свою очередь, рекомендуют учитывать возможные изменения в расписании на время проведения ремонта. Как уточняется в сообщении, график движения может корректироваться в связи с перекрытиями или сужением проезжей части. Тем не менее, после окончания работ жители Вокзала и Листвягов смогут рассчитывать на более комфортную и безопасную поездку по обновленному маршруту.

Ранее сообщалось, что в подмосковных округах провели ремонт дорожных знаков.